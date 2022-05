Estudantes podem se inscrever para atuar como monitores no Programa Mais Estudo

A inscrição para os estudantes interessados em participar do programa Mais Estudo iniciou, nesta segunda-feira (16), nas escolas da rede estadual de ensino. São 52 mil vagas no Estado para os alunos que queiram atuar como monitores em Língua Portuguesa, Matemática e Iniciação Científica. Cada monitor selecionado é contemplado com uma bolsa de R$100 por mês, durante os seis meses da vigência do programa, para atuação no turno oposto ao qual está matriculado. Para a realização do Mais Estudo foram destinados recursos próprios do Estado da ordem de R$ 31,2 milhões.



A seleção nas escolas será realizada até o dia 27 de maio e, para estarem aptos a participar do programa, os estudantes precisam seguir alguns critérios: estarem matriculados no ano de 2022; possuírem Cadastro de Pessoa Física (CPF); e terem obtido aproveitamento no componente curricular para o qual pleiteiam a monitoria, com média igual ou superior a oito, no ano anterior.



Veja mais informações no edital: https://bit.ly/3w3IUaK



Para Leônidas dos Santos, 14, que estuda o 9º ano do Ensino Fundamental, no Colégio Estadual Pinto de Aguiar, em Salvador, o programa estimula os alunos a estudarem mais, beneficiando quem ensina e quem aprende. “É um estímulo para estudarmos mais. Quem realiza a monitoria recebe um valor e precisa se preparar para passar o conteúdo. Já o aluno que está recebendo a monitoria percebe que as suas dificuldades estão sendo compreendidas e vai receber uma orientação e sentir um estímulo maior para estudar e superar os desafios”.



Da mesma unidade de ensino, a estudante Quimberlly Raissa, 16, que pretende atuar como monitora de Língua Portuguesa, está satisfeita com a possibilidade de dividir conhecimento com os colegas. “Ajudar o próximo sempre é a melhor opção. Ficarei super feliz em passar conhecimento e ver que meus colegas estão acompanhando as aulas e tirando suas dúvidas. Esse projeto retrata o quanto é bom ver o desenvolvimento dos outros e aplaudir como se fosse o seu próprio sucesso”.



Além de apoiar as aprendizagens nesses componentes curriculares, o Mais Estudo também tem o objetivo de estimular a participação do estudante no processo educacional; despertar o desejo pela prática docente, por meio de atividades de natureza pedagógica; criar condições para o exercício solidário e parceiro, por meio da interação com os colegas da escola; contribuir com práticas inovadoras de ensino e de aprendizagem, considerando a efetividade do diálogo entre os pares; e favorecer a cooperação entre docentes e estudantes, tendo em vista a melhoria do processo de aprendizagem. Informações e Foto: ASCOM/SECBA

Comentários no Facebook:

Comentários