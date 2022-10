Estudantes que mantiveram boa frequência nas aulas da EPJAI recebem cestas básicas da Prefeitura de Jequié

A Prefeitura iniciou a entrega de cestas básicas aos estudantes que mantiveram boa frequência nas aulas da Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas (EPJAI), do Sistema Municipal de Ensino. As 20 unidades escolares que possuem turmas da EPJAI, Juvenil e Noturno, serão contempladas e nesta quinta-feira (06), teve início pelo Colégio Municipal Stela Câmara Dubois, bairro Espírito Santo, o roteiro de entrega das cestas básicas, que beneficia alunos e alunas matriculados e assíduos.

Tanto estudantes das escolas do campo, quanto os das escolas da sede do município, com frequência acima de 75% e rendimento escolar em cada unidade letiva, receberão as cestas. O programa é executado com recursos próprios do município e propõe, além de motivar a permanência do aluno em sala de aula, também auxiliar no complemento das carências nutricionais dos mesmos. Informações e Foto: SECOM/PMJ