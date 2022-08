Estudantes recebem crédito do Mais Futuro até a próxima sexta-feira (12).

O crédito do Programa Mais Futuro já está disponível para os 6.225 universitários dos editais até 2019. Os 4.705 estudantes do edital de 2022 também já estão com o crédito em conta e os cartões estão sendo entregues até sexta-feira (12), conforme cronograma das agências do Banco do Brasil. Para os estudantes das agências 0019 (Ilhéus) e 3192 (Malhado), a entrega dos cartões será realizada no Posto de Atendimento Bancário (PAB) da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC).



Ao todo, são 10.930 estudantes ativos no programa e mais de R$ 8 milhões de investimentos no crédito de agosto. Desde que foi lançado, em 2017, já foram investidos mais de R$ 185 milhões no programa.



O Mais Futuro disponibiliza um auxílio para estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação presencial nas quatro universidades estaduais da Bahia (UNEB, UESC, UEFS e UESB), desde que não tenham concluído nenhum outro curso de nível superior e estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica comprovada no CadÚnico.



O estudante que mora a até 100 km do campus de matrícula recebe o auxílio-permanência no valor de R$ 300. Já o aluno que mora a uma distância superior a 100 km do campus de matrícula e mudou de domicílio para frequentar o curso, recebe o auxílio-moradia no valor de R$ 600. Informações: ASCOM/GOVBA/ Foto Daniele Rodrigues/GOVBA

