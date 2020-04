Euclides Fernandes defende adiar pagamento do IPVA 2020 para 2021

Em razão das consequências econômicas geradas pelo Covid-19, o deputado Euclides Fernandes (PDT) apresentou Indicação solicitando ao governador do Estado a adoção de medidas administrativas para prorrogar para 2021 as cobranças da taxa de licenciamento anual, de multas e do Imposto sobre Veículos Automotores (IPVA) com vencimentos previstos em 2020.

Ao registrar a indicação, encaminhada à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (ALBA), o deputado afirma que a finalidade “não é promover uma espécie de isenção de tributos, mas apenas viabilizar que a cobrança seja realizada depois de passar o epicentro do abalo econômico e financeiro que atravessa o país”.

