Evento mundial mostra como a fé ajuda a enfrentar os desafios da vida

Desde o início da pandemia, em março de 2020, as Testemunhas de Jeová têm realizado todas as suas reuniões virtualmente e continuam seguindo as orientações dos órgãos de saúde e contribuindo para a segurança de todos até que a pandemia da covid-19 tenha passado. O Congresso deste ano será totalmente on-line pelo segundo ano consecutivo, respeitando os protocolos de saúde para evitar riscos de contaminação pela covid-19. Acreditamos que as informações que serão transmitidas neste evento especial poderão ser muito úteis para as pessoas de nossa localidade neste momento tão difícil que estamos vivendo.

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários