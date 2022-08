Eventos climáticos extremos — o que esperar do futuro?

O mundo inteiro sofre com as alterações climáticas. Na Europa, vários países relataram ondas de calor fora do normal, causando a morte de centenas de pessoas. Esse mesmo fenômeno também afetou o Brasil.

Na Região Nordeste, onde o inverno é tradicionalmente marcado pela temporada de chuvas, verdadeiras catástrofes aconteceram. Entre o fim de maio e o início de junho, mais de 130 pessoas perderam a vida em deslizamentos, enchentes e outras ocorrências relacionadas a eventos extremos no estado de Pernambuco. Já no mês de julho, foi a vez do Rio Grande do Norte sofrer com temporais — em apenas 12 horas choveu mais da metade do volume de água esperado para todo o mês.

Segundo o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), no Brasil, “essas altas temperaturas, secas e enchentes vem castigando cidades e campos com fortes impactos sociais e econômicos.” 1

Bons ventos de esperança e paz!

É possível sentir paz mesmo diante de preocupações com o futuro? Essa pergunta é respondida no congresso “Busque a Paz!”, organizado pelas Testemunhas de Jeová. Durante o mês de julho, estima-se que mais de 1 milhão de pessoas no Brasil já tenham assistido às primeiras sessões do evento por meio do site JW.ORG. Palestras e vídeos ajudam a sentir paz interior, mostrando que se pode ter serenidade ao enfrentar as terríveis catástrofes climáticas que estão acontecendo no mundo.

Uma das séries de palestras considerou promessas registradas na Bíblia que dão verdadeira paz e esperança para o futuro. Um exemplo é a do livro de Isaías, capítulo 35, versículo 1: “O deserto e a terra árida se alegrarão, a planície desértica exultará e produzirá flores assim como o açafrão.” A Terra não vai virar um deserto sem vida! Os eventos climáticos extremos em breve vão acabar!

A programação do evento continua no mês de agosto, quando as duas últimas sessões serão postadas. Uma palestra especial responderá: “Será que você pode ser amigo de Deus?”

Até o dia 15 de agosto, todas as seis sessões do congresso Busque a Paz! estarão disponíveis. Basta acessar o site JW.ORG e clicar na aba Quem Somos > Congressos. É gratuito, não precisa se cadastrar nem fazer login.

