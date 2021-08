EX comandante da polícia militar da Bahia,Coronel Anselmo Brandão faz visita de cortesia ao 8º GBM em Jequié

Na tarde da última terça-feira (10), o Ex comandante da polícia militar da Bahia, Coronel Anselmo Brandão, visitou a sede do 8º GBM em Jequié, e foi recebido pelo comandante da unidade o Ten Coronel Bruno Faneli. Anselmo Brandão, estava acompanhando do Jequieense e Diretor do CPM Ten Cel Gondim. O Cel Anselmo Brandão, comandou a polícia militar da Bahia por 06 anos e deixou o comando em Janeiro do corrente ano. Já Bruno Faneli, estava em Camaçari, onde comandava o 10º GBM e em março foi designado pelo estado para assumir o comando do 8º GBM, onde vem fazendo um trabalho excepcional em Jequié e Região.

