Ex Direto do SAC é encontrado morto em Jequié

Na manhã desta quinta-feira (24), a polícia militar foi acionada até o bairro do KM 03, onde foi encontrado um corpo em estado de decomposição. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado e fez o levantamento cadavérico. O corpo foi identificado, sendo de ANDRÉ GALVÃO. O mesmo estava desaparecido já há alguns dias e a suspeita é de que ele tenha sido assassinado. A polícia civil já começou as investigações. André Galvão era um líder comunitário bastante querido no bairro do KM 03, e deixa muitos amigos, principalmente na área política, onde também já atuou como assessor parlamentar. Deixamos aqui, nossos sentimentos para todos amigos e familiares. Tivemos o privilégio de conhecer André, que sempre foi bastante prestativo com todos.

