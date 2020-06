Ex prefeito da cidade de Santa Inês morre vítima do Covid-19

Faleceu no fim da tarde desta quinta-feira (11), em Vitória da Conquista, o empresário e ex-prefeito de Santa Inês, José Afrânio Braga Pinheiro, 54 anos, vítima do novo coronavírus. Zé Afrânio, como era popularmente conhecido na região do Vale do Jiquiriçá estava internado há 23 dias na UTI de uma unidade hospitalar privada de Conquista, para onde foi encaminhado por familiares depois de acometido pela doença.

Figura do riso fácil, Afrânio era natural de Ubaíra, mas residente desde jovem em Santa Inês, aonde chegou a ser prefeito, de 2012 a 2016, abrindo mão de ser candidato à reeleição, mesmo tendo todas as contas referentes à sua gestão aprovadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios – TCM.

Em 2017, voltou a atuar na área privada, no setor supermercadista, inclusive a frente de um supermercado instalado na cidade de Jaguaquara – onde conquistou muitas amizades e deve ter contraído o vírus. Informações e Foto: Blog Marcos Frahm

