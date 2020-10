Ex secretário de saúde de Jequié é nomeado pelo governador Rui Costa em Salvador

O governador Rui Costa nomeou nessa sexta feira (16), o ex-secretário de saúde de Jequié, o advogado Vitor Lavinsky como diretor da Unidade Emergencial do Curuzu, denominada Mãe Hilda Jitolu, no bairro da Liberdade, em Salvador.

Quase 200 mil usuários são atendidos por essa unidade de saúde em dezenas de especialidade medidas e procedimentos de saúde. É a única unidade de Pronto Atendimento sob a gestão do estado que atende a população do bairro da Liberdade e entornos.

Com a missão dada pelo governador Rui Costa, Vitor Lavinsky assume novo desafio depois de ter uma passagem destacada pela secretaria de saúde de Jequié, onde desempenhou com brilhantismo a função pública, sendo responsável direto pela reestruturação da rede municipal de saúde, com reforma e reativação de mais de 19 unidades de saúde, aquisição de Castramóvel, reestruturação da frota de veículos próprios da secretaria, reestruturação das farmácias básicas nas unidade de saúde, saneamento das contas públicas da saúde, além de enfrentar, com empenho, a pandemia do novo Conoravírus, obtendo resultados satisfatório e bem aceito pela população, apesar dos números de infectados pela doença na Cidade Sol. Informações: Blog Marcos Frahm

