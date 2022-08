Ex Vereador da cidade de Itagi é encontrado morto na Zona Rural

O corpo do Ex Vereador da cidade de Itagi, JOSÉ PEREIRA SANTOS SBRINHO, 70 ANOS, foi encontrado na localidade conhecida como ” Ponto Novo”, zona rural do município. Segundo informações, “Zequinha”, como era conhecido, estava desaparecido desde a manhã da última quarta-feira (17). A última informação que a família obteve, foi que o Ex vereador foi visto próximo a BR 330, região da Provisão a bordo de um veículo Meriva, cor vermelho.

O Departamento de Polícia Técnica de Jequié, foi até a localidade e removeram o corpo do idoso até o IML de Jequié. As causas da morte será apurada, após realização de necropsia. Zequinha além de ex vereador do município de Itagi, era comerciante e bastante querido por todos. O prefeito do município, Olival Andrade, lamentou a morte do Ex vereador.

Comentários no Facebook:

Comentários