Excesso de chuva aumentou a incidência de pragas na sua casa? A AVM Dedetizadora pode te ajudar

Em época de chuva é comum o aparecimento de roedores, baratas, piolhos de cobras, escorpiões e outras pragas. A primeira orientação dos especialistas é manter sempre o quintal limpo, livre de acúmulo de lixo e folhas secas que atraem os bichos.

Isso acontece porque ocorre o desalojamento de animais dos esgotos como roedores e escorpiões, devido as fortes chuvas.

As baratas se reproduzem mais rapidamente com condições ideais de temperatura e umidade. Os fatores que podemos controlar como a oferta de alimento e acesso ao ambiente precisam ser rapidamente identificados e corrigidos.

Mais que o aspecto da repulsa social, precisamos ficar atentos quanto aos danos à saúde e à prejuízos. É sempre importante estar alerta pois estas pragas podem apresentar riscos.

Muitas pragas agem silenciosamente. É errado pensar que se você não está vendo nenhum inseto, aracnídeo, ou roedor, eles não estão lá. A melhor maneira de ter sua casa segura é realizando o controle periódico contra as pragas através de uma dedetização.

A dedetização é método mais eficaz e seguro para acabar com as pragas, sejam elas cupins, aranhas, baratas, mosquitos, pulgas ou qualquer outra peste, é realizada através de três procedimentos que são eles: dedetização com pulverização, dedetização com aplicação de gel e pó químico, a escolha do tipo de dedetização vai depender do inseto a ser combatido, e do Dedetização ambiente a ser dedetizado.

Na sua casa está aparecendo insetos e bichos inconvenientes? A AVM Dedetizadora pode ajudar.

