EXEMPLO: Soldada da PMBA foi aprovada em mais de 40 universidades federais pelo País

Integrante de uma família de pescadores e marisqueiras, Ilary dos Reis Santana, 23 anos, foi aprovada este ano em 42 universidades federais espalhadas pelo país e vai poder escolher uma delas para realizar o seu sonho de criança de estudar medicina. Natural de Maragogipe, no Recôncavo baiano, a futura médica, que é soldada da Polícia Militar da Bahia (PMBA), visitou o Colégio Estadual Gerhard Meyer Suerdieck, nesta quinta-feira (9), local que estudou, pela primeira vez desde que recebeu a notícia da aprovação. Ela conversou com os alunos e compartilhou suas experiências pessoais e rotina de estudo.

“Aqui tem pessoas com muitos sonhos e muito potencial que podem ser o que quiserem, mas que talvez ainda não tenham consciência disso. Então, acho que minha participação aqui é importante para elas verem que é possível, que eu sou igual a elas. A diferença de mim para elas é que eu já consegui a minha vaga na faculdade”, ressaltou Ilary.

O bate-papo incentivou os jovens que querem seguir o mesmo caminho de sucesso nos estudos. Para Balbino Barbosa, aluno do 3° ano, Ilary se tornou uma referência. “Ela mostra que a partir do momento que a gente foca naquilo que a gente quer, e a gente se esforça para que isso aconteça, dá certo”.

Para a diretora do Gerhard Meyer Suerdieck, a história de Ilary é um exemplo inspirador de como a educação pode ser um caminho para transformar vidas e superar obstáculos. Ela está mostrando para o Brasil que a educação pública pode ser, sim, de qualidade, que ela forma bons alunos bons e profissionais promissores que vão fazer a diferença tanto no nosso estado como no país.

A soldada da PM é atendente de teledespacho do Centro Integrado de Comunicações (Cicom) da Secretaria da Segurança Pública (SSP) e lotada no Comando de Operações Policiais Militares (Coppm), e teve que conciliar o trabalho com os estudos. Foto: Mateus Pereira/GOVBA

