Exposição de Flores Holambra Acontece em Jequié de 03 à 13 de Novembro

Com a finalidade de angariar recursos financeiros para a manutenção de projetos sociais desenvolvidos ou apoiados pelo Rotary Club de Jequié-Norte e também com o objetivo de oferecer à comunidade um evento que já faz parte do calendário de atividades da região, será realizada, na Praça Rui Barbosa, no período de 3 a 13 de novembro a Exposição de Flores Holambra Jequié 2022.

Neste período de 10 dias, estarão sendo comercializadas mais de 200 espécies de flores, plantas ornamentais e frutíferas produzidas no município paulista de Holambra. “Este evento do Rotary é um dos mais esperados não somente pelos jequieenses como também pela população das cidades vizinhas que costumam visitar nossa Feira e Exposição”, observa o presidente do RJ de Jequié-Norte, Diego Santos.

A exemplo dos anos anteriores, a Feira será realizada na Pça Rui Barbosa, contanto com o apoio da Prefeitura Municipal de Jequié e de empresas do ramo de plantas ornamentais da cidade. Anote essa data em sua agenda, visite, adquira nossos produtos e colabore com as ações sociais rotárias. Informações: Site Jequieeregião

