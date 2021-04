Expresso Rio de Contas para suas atividades e Jequié fica mais uma vez sem transporte coletivo

Na manhã desta sexta – feira (16), os Jequieenses amanheceram com a triste notícia que a expresso Rio de Contas parou mais uma vez suas atividades. Segundo informações que obtivemos com alguns funcionários, os mesmos pararam as atividades, por atraso no salário e outros benefícios. Apenas duas linhas estão em operação, que é a linha Barragem de Pedra e Fazenda Velha.

A expresso Rio de Contas, vem passando por dificuldade financeira a vários messes. E agora entrou no mercado mais um concorrente, que são as vans Clandestinas que pegam os passageiros e levam até o seu destino. O que sobra para a empresa de transporte, são apenas idosos e pessoas que tem passe livre e não pagam passagem.

Esperamos que o prefeito de Jequié, tome uma iniciativa e seja claro com a população, e diga o que realmente está acontecendo. Pois uma cidade com quase 200 mil habitantes sem transporte coletivo, é um verdadeiro absurdo.

