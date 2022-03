Falta de transporte coletivo a noite em Jequié deixa estudantes revoltados; ASSISTA

Diariamente a redação do Jequié Urgente, tem recebido dezenas de reclamações de estudantes e trabalhadores noturnos de Jequié. A reclamação é que a cidade não dispõe de transporte coletivo a partir das 19:00 horas, e com o retorno das aulas em escolas municipais, estaduais e faculdades 100% presenciais, alunos do período noturno tem até faltado as aulas por falta do transporte. Alunos de bairros distantes de algumas faculdades, a exemplo do Curral Novo, KM 03, KM 04, Mandacaru, Joaquim Romão entre outros, tem inclusive faltado aula por causa da falta de ônibus.

Trabalhadores que ficam até depois das 19 horas em algumas empresas também tem reclamado da situação, pois o salário é baixo e o único transporte a noite é a moto táxi, que na maioria das vezes a “corrida”, até o destino, não custa menos de 10 reais. Uma Cidade de mais de 150 mil habitantes, sem transporte coletivo a noite? Como pode isso? Vereadores do município, prefeito, ninguém se manifestou a respeito da situação.

Não é de agora que a população de Jequié reclama do transporte coletivo da cidade. Um problema que já se arrasta há anos, e até o momento, ninguém se pronúncia ou toma uma atitude.

Comentários no Facebook:

