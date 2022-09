Família de jovem faz campanha para tratamento de endometriose￼

Familiares da jovem Huanna Costa Santos, filha de Joel (popular Joel do campo) e Raimunda, estão realizando uma campanha com objetivo de arrecadar fundos para o custeio de exames a serem realizados no dia 03 de outubro de 2022 com o médico Ricardo Almeida, especialista em endometriose, doença que causa dor pélvica crônica.

A campanha inclui despesas de viagens para tratamento no estado de São Paulo, no valor de dez mil reais. Huanna, 29 anos de idade, que é moradora da Rua Wilson Moreira, bairro Damião Macena, distrito de Japumirim, tem sofrido com problemas de saúde após passar por uma cirurgia de endometriose profunda intestinal há um ano, em Salvador. A família disponibilizou o número PIX 73988034382 e link no site Vakinha em nome de Huanna Costa Santos para arrecadar fundos para o pagamento dos exames e deslocamentos. Informações e Foto: SITE IPIAÚ ONLINE

