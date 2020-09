Família diz que jovem corre o risco de perder a perna e pedem informações do HGPV

Na noite de ontem (22), familiares do jovem Rosenildo reis de Jesus entraram em contato com a nossa redação. Que o jovem residente na cidade de Nova Itarana, sofreu um grave acidente de motocicleta na tarde do último domingo no KM 100. Segundo informações dos familiares, Rosenildo foi transferido para o Hospital Prado Valadares em Jequié, e até o momento não foi feita a cirurgia no mesmo, e com isso a família teme que o jovem perca a perna. Segundo a familiares, por não conhecerem ninguém na cidade de Jequié, a mãe do jovem vai ao Hospital Prado Valadares e a única informação que é passada é que ninguém pode visita-lo.

Sabemos da competência de toda a equipe do HGPV em Jequé, esperamos que a assistência social da unidade, converse com essa família e explique a situação da vítima, até para tranquiliza-los um pouco mais. O HGPV tem uma equipe de assistentes sociais bastante competente e temos certeza que tudo será resolvido. Fotos: Leitor Jequié Urgente

