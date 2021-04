Família do Bairro KM 04 em Jequié pede ajuda a Coelba para ligar energia elétrica em residência. Assista Vídeo

Na manhã de ontem (27), a reportagem do Blog Jequié urgente foi chamada até a Rua da Pedreira, KM 04, em Jequié. Onde uma família tenta há vários meses conseguir liga a energia elétrica de uma residência, e a Coelba resiste ligar, devido um fio de alta tensão que passa por cima da residência. Segundo a família, a casa é recém construída, e esta dentro do padrão de outras residências que também estão construída no local. Os moradores informaram, que para solucionar o problema de uma vez por todas, basta retirar um poste que esta exatamente colocado no meio de uma rua vizinha, e esse seria o motivo do fio de alta tensão está passando em cima das residências. Pedimos aqui, que a direção da Coelba, tenha um pouco de sensibilidade com essa família da Rua da Pedreira, KM 04, e tente fazer o possível para ajudar a essa família ter energia elétrica em sua residência.

