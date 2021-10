Família do estado de Minas Gerais procura por rapaz que teve um surto e embarcou em um ônibus com destino a Jequié

Paulo Henrique da Silva tem 26 anos e é morador da cidade de Monte Azul, norte do estado de Minas Gerais. Segundo informações de familiares, o mesmo teve um surto e embarcou em um ônibus e desceu no Terminal Rodoviário de Jequié. Familiares informaram a nossa redação, que Paulo Henrique é um menino bom e do nada acabou embarcando neste ônibus. Segundo informações, o rapaz realmente foi visto no aqui na cidade de Jequié. Paulo Henrique está trajando roupa toda branca e um tênis preto. Quem por ventura viu ou ver este rapaz em Jequié ou qualquer cidade da região. Ligue 38 99136-5802. Os seus familiares estão aflitos e sem notícias do rapaz.

