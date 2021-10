Família Jequieense estará participando do programa Domingo Legal do SBT amanhã (24).

A família Tavares aqui da cidade de Jequié, estará participando amanhã (24), do programa Domingo Legal apresentado por Celso Portiolli do SBT. O programa vai ao ar as 13Hs e a família irá participar do quadro ” Comprar é bom, levar é Melhor”. A reportagem do Jequié Urgente, visitou uma das participantes, que reside no Residencial Beira Rio, Cidade Nova. Segundo ela, a inscrição foi feita pela sua sobrinha Jaqueline Tavares, no ano de 2019, e o contato da produção do programa chegou em 2021 e a gravação aconteceu no mês de setembro último. Assista a entrevista que o Jequié Urgente fez com Leila Tavares, que vai está em rede nacional amanhã no SBT.

