Família Jequieense precisa da ajuda de todos nós para da uma qualidade de vida melhor para o pequeno Gael. ASSISTA

Na tarde de ontem (04), nossa reportagem foi até a Rua P, Loteamento Água Branca, onde conhecemos a família do pequeno GAEL MORAES RIBEIRO, de apenas 1 ano e 04 meses de vida. GAEL nasceu com uma síndrome rara e por isso precisa de cuidados mais que especial. Ele ficou internado em Salvador por 05 meses, até receber alta e voltar para Jequié. A criança tem uma traqueostomia e se alimenta através de uma sonda em seu abdômen. Em entrevista ao Jequié Urgente, a mãe do pequeno GAEL, a dona ELIETE, nos contou que esta precisando com URGÊNCIA, da doação de uma cama de casal, carrinho de bebê, AR condicionado, ( porque ele não pode usar ventilador), por causa da traqueostomia. A família também precisa de doação de fraldas descartáveis tamanho G, produtos para curativos e sonda tamanho 6.

Esperamos que a Secretaria de Saúde de Jequié, entre em contato com a família e ajude a dar uma qualidade de vida melhor a criança. Segundo relatos da mãe do pequeno Gael, os documentos com pedido de exame com um Neuropediatra e com acompanhamento de um fisioterapeuta, já estão no CERAJE. E para quem quiser ajudar a família com doação de fraldas, cama de casal, carrinho de bebê, ou até poder doar um AR Condicionado “pode ser tudo usado”, entrem em contato com os familiares, através dos telefones: 73 98877-1484 ou 98819-8219. Entre em contato e ajude essa família.

