Família pede ajuda para construir cômodo para morar com filhas Gêmeas. Vamos ajudar?

Gleiciane e Roberto, esse casal mora no Loteamento Sol Nascente e são pais de duas meninas Gêmeas de 06 anos. Gleiciane com toda humildade, entrou em contato com a nossa redação, e contou um pouco de sua história. A família mora em uma casa alugada e pagam 200 reais mensais. O chefe da família é ajudante de pedreiro e está desempregado, fazendo apenas “bicos”, e é de onde consegue pagar as contas de água, luz e aluguel.

O que eles querem? Querem construir um cômodo que mede 06 X 06 = 36 metros quadrados. Com a dificuldade, a família sonha em sair do aluguel. e pra isso, estamos engajados a construir esse cômodo e assim ter a tão sonhada casa própria. No caso deles um cômodo próprio. Qualquer ajuda em material de construção, o pedreiro que quiser doar um dia de serviço, tudo é bem vindo. Assista o vídeo e nos ajude.

