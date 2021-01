Família pede transferência para Salvador de Jovem Jequieense que perdeu os movimentos do corpo e está na UTI o HGPV. VÍDEO

Na manhã desta quarta – feira (27), nossa reportagem foi até a Cachoeirinha III, conhecer a triste história do jovem DIONATAS SANTANA de 27 anos. Dionatas, se casou no último dia 18 de dezembro de 2020, e no dia 26 se sentiu-se mal em sua residência, foi levado até a UPA onde foi medicado e liberado. Chegando em sua residência, Dionatas desmaiou e foi levado até o Hospital Geral Prado Valadares, onde permanece internado em uma UTI e acabou perdendo todos os movimentos do corpo. Tudo que tinha que ser feito no HGPV, foi feito pelos médicos, e agora o paciente espera tão somente uma vaga na capital do estado para sua transferência. A família do jovem esta desesperada, pois até o momento não foi dado nem um diagnóstico preciso e os médicos suspeitam que o jovem tenha a Síndrome de Guillain-Barré, Doença em que o sistema imunológico ataca os nervos. A família está muito esperançosa e torce para que a regulação seja feita o mais rápido possível. Entrevistamos a esposa do jovem, que em vídeo relata todo o drama enfrentado pela família. VAMOS COMPARTILHAR AO MÁXIMO, E TENTAR A TRASNFERÊNCIA DESTE JOVEM, PINTOR DE PROFISSÃO, EVANGÉLICO E PAI DE FAMÍLIA.

