Família procura por homem que saiu do Espírito Santo e veio trabalhar em Jequié

A família de Nivaldo Rocha Silva, está desesperada a sua procura. Segundo informações de familiares, Nivaldo saiu da cidade de Santa Luzia do Norte, ecoporanga, Espírito Santo, para vim morar e trabalhar aqui em Jequié. O último contato que Nivaldo teve com sua família, foi no dia 09 de Agosto. Familiares pedem encarecidamente para onde Nivaldo estiver, que entre em contato com os seus familiares, ou se alguém souber notícias do mesmo, pode ligar para o número. (27) 9 9871 – 0444

