Família quer identificação de Jequieense que desapareceu há 10 anos e ossada encontra-se no IML de Vitória da Conquista; ASSISTA

O drama de uma família Jequieense começou a creca de 10 anos, quando o jovem de nome Júlio Cesar de 32 anos saiu da cidade em um ônibus com destino ao estado de São Paulo. Dois dias depois do embarque os familiares ligaram para São Paulo para saber se o Júlio Cesar teria chegado bem, e foram informados que o homem não teria chegado ao seu destino. Começou uma busca incansável pelo Júlio Cesar. 10 meses depois do desaparecimento, a família foi informada de uma oassada humana que teria sido encontrada em uma região de mata na cidade de Poções. Familiares foram ao local e reconheceram a bolsa que Júlio Cesar estava, um currículo que ele levava consigo, assim também como as vestes que ele usava.

Segundo familiares, os restos mortais foram levados para o Departamento Técnico de Vitória da Conquista, onde seria feito a identificação pelo IML pelo DNA da ossada. O que seria para demorar em média 30 dias para o resultado, segundo a família já se passaram 10 anos e até o momento não foi identificada a ossada, para comprovação que é mesmo do Jequieense Júlio Cesar. Segundo o irmão da vítima, ele já recolheu material para analise algumas vezes, mas, sempre o resultado é inconclusivo. Com isso os familiares continuam na angustia. Entrevistamos o irmão da vítima, que fala da angustia e pede respostas o mais rápido possível, para acabar com o sofrimento de todos.

