Familiares do Judoca Baleado fazem manifestação em frente ao Ministério Público em Jequié. Comando do 19º BPM emite nota sobre o caso

O Judoca Keven Luan dos Santos Souza, que foi baleado na tarde de ontem (10), continua internado no Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié. Segundo uma nota enviada a imprensa pela direção do Projeto Judô Ação, o qual o atleta faz parte. Keven estava em uma motocicleta com outra pessoa, quando uma guarnição da polícia militar deu voz de parada para averiguação. O condutor da motocicleta não teria obedecido a ordem dos policiais. O carona teria levantado os braços demostrando que não estava armado e que não era criminoso. E mesmo assim teria sido baleado nas costas por 01 disparo de arma de fogo, disparado por policiais.

Keven Luan é atleta do Projeto Judo Ação e é atualmente campeão baiano e já participou de competições nacionais, inclusve patrocinado pelo Governo do Estado da Bahia. Segundo a Nota do projeto Judô Ação, Keven já estava sendo sondado para parte de outros clubes no Brasil. Um enquerito policial foi instaurado para acompanhar e investigar o caso.

Em nota, o Comando do 19º BPM em Jequié. Afirmou que a guarnição deu voz de parada a dois individuos em um motocicleta no Bairro Jequiezinho, e que além de não pararem a ordem de parada, ainda deflagraram tiros na guarnição. Leia nota da Polícia Militar, na íntegra logo a baixo.

Descrição: Policiais Militares do 19°BPM em patrulhamento pelo bairro do jequiezinho, avistaram dois indivíduos em uma motocicleta sem placa policial, ao perceberem a viatura empreenderam fuga, momento em que deu início ao acompanhamento tático, foi dado a ”voz de parada”, todavia, os indivíduos continuaram em fuga, em seguida dispararam contra a guarnição, o que se fez necessário o revide proporcional à injusta agressão. Mais adiante os indivíduos dispensaram a arma de fogo e adentraram em uma viela que impediu a passagem da viatura. Foi realizado busca no perímetro e encontrado uma arma de fogo tipo revólver, contendo quatro estojos deflagrados em uma munição intacta. Foi constatado que a viatura havia sido atingida no para-lama dianteiro do lado direito. O Comandante informou via rádio ao CICOM, solicitando apoio. Momentos depois da ação o CICOM informou que um indivíduo havia dado entrada no HGPV ( Hospital Geral Prado Valadares) vítima de disparo de arma de fogo. Os policiais deslocaram até o hospital e constataram que poderia ter sido o mesmo envolvido na ação. Diante dos fatos, a guarnição deslocou até a Delegacia de Polícia para realizar a apresentação da arma de fogo, bem como do autor que se encontra no HGPV. A ocorrência foi formalizada como Oposição à Intervenção Policial, o resistente segue vivo e detido, e irá responder ao inquérito regular da Polícia Civil de Jequié.

Material Aprendido:

01 Revólver calibre. 38, marca Caramuru;

04 Estojos deflagra de mesmo calibre;

01 Estojo intacto de mesmo calibre;

Comentários no Facebook:

Comentários