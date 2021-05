Familiares e amigos discordam de versão de que idoso teria caído de barranco e morrido em Jequié

Na madrugada do último dia 14 de maio, a polícia foi acionada para atender uma ocorrência na Avenida dos Operários, Jequiezinho. Onde a informação era de que um senhor teria caído de um barranco e teria morrido. Ao chegar ao local os policiais encontraram o corpo de um senhor caído e sem vida. Foi acionado então prepostos do Instituto Médico Legal de Jequié, para onde o corpo do idoso foi levado. A vítima não estava com nem um documento pessoal e só foi identificado na manhã do último dia (15), como sendo do senhor PAULINO PEREIRA DA SILVA, 83 anos, que era residente na Avenida Artur Moraes, Jequiezinho. Segundo informações de algumas pessoas que moravam próximo ao senhor Paulino, ele era um idoso bastante ativo e não tinha inimigos ou inimizades no bairro. Até o momento não se sabe como o idoso foi parar na Avenida dos Operários, inclusive, moradores da Avenida dos Operários, nunca tinham visto a vítima na localidade. Segundo informações que obtivemos, ele não costumava sair sozinho, e era bastante cauteloso. Ainda conversando com algumas pessoas, fomos informados que uma jovem foi vista caminhando com a vítima horas antes na Avenida Artur Moraes e desapareceram. Inclusive, na noite do desaparecimento do senhor Paulino, familiares e amigos, saíram pelas ruas da cidade, em busca do mesmo, busca essa que só iria ter um fim na manhã seguinte no IML da cidade. O laudo cadavérico tem um prazo de 30 dias para ficar pronto. O caso agora, está sendo investigado pela polícia civil da 9ª Coorpin. A polícia agora quer saber, quem era esta pessoa que estava na companhia do senhor Paulino e como a vítima foi parar na Avenida dos Operários, mesmo sem conhecer ninguém no local.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários