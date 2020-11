Familiares procuram pelo senhor João Batista que sumiu entre Jequié e Feira de Santana. AJUDEM

Familiares do senhor João Batista Paiva, entraram em contato com nossa redação, informando que o mesmo saiu de São Paulo no último dia 23 de outubro com destino ao estado do Ceará e até o momento não chegou ao seu destino. Segundo Informações, o senhor João Batista desembarcou do ônibus entre as cidades de Jequié e Feira de Santana e acabou se perdendo. Os familiares estão desesperados e pedem para que compartilhem a foto do senhor João para que possamos encontrar o mesmo.

Já foi feito o boletim de ocorrência e quem tiver notícias desse senhor, pode entrar em contato através do telefone (88) 99322 – 1352 leuda, ou com a senhora Erineuda (21) 98308 – 8257

