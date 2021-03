Familiares procuram por jovem que saiu com destino a Ipiaú e até o momento não voltou pra casa

Girleide Santos Alves, 32 anos, é moradora da cidade de Santa Terezinha, distrito da cidade de Jitaúna. Segundo informações, a jovem saiu de casa e foi até a cidade de Ipiaú no início da manhã do último sábado (27), e até o exato momento não retornou pra casa. Girleide é casada com um Guarda Municipal da cidade de Jitaúna e tem dois filhos. A família está desesperada com desaparecimento da jovem. Quem viu a jovem ou souber do seu paradeiro, pode entrar em contato pelo telefones, (73) 98183 – 8709

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários