Famílias de estudantes da rede estadual recebem novo crédito do Programa Bolsa Presença

O Governo da Bahia disponibilizou, nesta sexta-feira (10), um novo crédito do Bolsa Presença para as famílias dos estudantes da rede estadual de ensino cadastradas no CadÚnico e em condições de vulnerabilidade socioeconômica. O programa, que tem como objetivo assegurar que os filhos permaneçam na escola, envolve um investimento, neste ano, superior a R$ 675 milhões, com recursos próprios do Estado, e contempla 301 mil famílias e 341 mil alunos.



A ação promovida pelo governo do Estado assegura R$ 150 por mês, acrescido de R$ 50 a partir do segundo estudante matriculado na rede estadual de ensino. O benefício, que faz parte do Programa Estado Solidário, do governo estadual, vem contribuindo com a permanência dos estudantes de baixa renda em sala de aula, fortalecendo o seu processo de ensino e aprendizagem.



A estudante Daiane Santos, 16, 2º ano, do Centro Educacional Sóror Joana Angélica, localizado no município de Mirangaba, disse que ficou contente com a notícia do novo crédito do Bolsa Presença. “O benefício está ajudando muito nas despesas da minha família. Com o valor de R$ 150 costumamos comprar alimentos como arroz, feijão, macarrão, carne, leite, café, açúcar, óleo e outros”.



A concessão do benefício está vinculada à assiduidade nas aulas ministradas pela unidade escolar em que o aluno está matriculado; à participação obrigatória dos alunos nas avaliações de aprendizagem promovidas pela unidade escolar, visando orientar o acompanhamento pedagógico; e à manutenção dos dados cadastrais atualizados na unidade escolar e de sua família no CadÚnico. Informações e Foto: ASCOM/GOV/BA

