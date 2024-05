Famílias de Morada dos Nobres, em Jequié, passam a ter acesso a abastecimento público de água tratada

Os cerca de 150 moradores de Morada dos Nobres, em Jequié, passaram a ter acesso à rede pública distribuidora fornecimento de água tratada pela Embasa no domicílio, em abril deste ano, e participaram de uma ação de relacionamento promovida por representantes da área social e comercial da Embasa que orientaram sobre o que é preciso para a implantação e cadastro das ligações domiciliares, categorias tarifárias, serviços prestados pela Embasa, entre outras dúvidas.

No último dia 27 de abril, 15 famílias que solicitaram nova ligação de água foram atendidas e já estavam com água tratada sendo fornecida no ponto de entrega do domicílio que é o hidrômetro.

“Quero agradecer pelo privilégio que estamos tendo hoje com a comunicação da Embasa aqui na nossa comunidade, para que possamos ter água tratada para cuidar dos nossos filhos, direito de ter água potável nas nossas torneiras, fazer o alimento com água melhor, ter direito de ter um comprovante de endereço”, opinou Eliana Damasceno de Oliveira, moradora do bairro Morada dos Nobres.

“É muito gratificante estar envolvida e poder contribuir na melhoria da qualidade de vida da comunidade. O direito a água tratada é essencial para a saúde, desse modo a Embasa reafirma a sua importância no estado da Bahia”, destacou Fernanda Karina Boeno Oliveira, assistente social da Embasa.

Comentários no Facebook:

Comentários