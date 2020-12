Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária começa neste sábado (05)

Com um formato totalmente inovador, será aberta oficialmente, neste sábado (05/12), às 11h, a 11ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária, a maior feira da agricultura familiar do país. Este ano, por causa da pandemia, a feira será 100% on-line e gratuita, pelo site www.feiradaagriculturafamiliar.com.br. O público visitante contará com uma programação diversificada, com palestras, aulas de culinária, lives de artistas e uma loja virtual repleta de produtos de todo o estado.

Estarão disponíveis para venda produtos em lançamento, a exemplo da pasta de castanha de caju integral, e nas versões com licuri e com cacau, chocolate especial com licuri, doce de buriti, umbuzada, concentrado de umbu sem açúcar, cerveja de umbu em lata de 473 ml e tantos outros produtos que fizeram sucesso em anos anteriores, como a cerveja de umbu, de maracujá da Caatinga e de licuri, iogurtes de sabores exóticos, cafés gourmets, mel, castanha de caju, cachaças, licores, mel, pólen, geleias, flocão de milho não transgênico, artesanato e muito mais.

