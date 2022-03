Feira cidadã acontece até amanhã quarta-feira (23), em Jequié. ASSISTA

Na manhã desta terça feira (22), a feira cidadã continua na praça da Bandeira em Jequié. Uma enorme fila se formou logo cedo, antes da abertura dos portões. Vários exames e até Cirurgias estão sendo oferecidas para a população.

O SAC Móvel também participa do evento, onde as pessoas podem tirar a segunda via do RG, totalmente gratuito. Para ter acesso aos serviços oferecidos, será preciso apresentar carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante de vacinação com as doses em dia.

