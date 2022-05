Feira de Artesanato em especial Dia das Mães continua na Praça Luiz Viana em Jequié; ASSISTA

Acontece até este domingo (07), na Praça Luiz Viana, Centro de Jequié, a Feira de Artesanato com apresentação de centenas de produtos feitos com muito amor e carinho por mulheres Jequieenses que produzem todos os produtos para comercialização em Jequié e Região. Bolsas, bonecas, panos de pratos e centenas de produtos é encontrado na “Piramide do Artesanato”, um evento organizado pela Associação dos Artesãos de Jequié. As artesãs ficam no local diariamente vendendo seus produtos, mas, em datas comemorativas as artesãs fazem uma feira especial. ASSISTA A ENTREVISTA LOGO A BAIXO:

