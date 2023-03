Feirantes atingidos pela enchente dizem que ainda não receberam benefício prometido pela prefeitura de Jequié

Na tarde de ontem (28), dezenas de feirantes e comerciantes foram até a porta da Câmara de Vereadores de Jequié, onde encontraram o prefeito do município Zenildo Brandão. Os comerciantes foram cobrar do prefeito, o pagamento para boa parte deles, do programa “Renda Forte”. O benefício foi prometido pela prefeitura de Jequié, para aqueles comerciantes que foram atingidos pelas cheias do Rio de Contas no final do ano de 2022.

Segundo os comerciantes, boa parte deles não receberam o benefício e cobram agilidade por parte da prefeitura municipal. Já Zé Coca, prefeito de Jequié, dialogou com as pessoas e disse que o único empasse tem sido a burocracia por parte da Caixa Econômica Federal, que tem exigido documentação para as pessoas. Por exemplo, alguns feirantes são aposentados, e quem já algum tipo de benefício do Governo, não pode pegar o auxílio “Renda Forte”. O prefeito Zenildo Brandão, agendou uma reunião com uma comissão, amanhã na Praça da Bandeira. Assista entrevista abaixo.

