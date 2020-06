Feirantes da Feira do Jequiezinho recebe novas barracas

Com o objetivo de reestruturar as feiras livres, de modo que se tornem espaços seguros para a comercialização de produtos, nesse período da pandemia da Covid-19, e, ao mesmo tempo, possibilitar que os feirantes continuem trabalhando e gerando renda, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde e Secretaria de Serviços Públicos, e Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), continua a entrega de novas barracas padronizadas. Após a feira livre do Joaquim Romão, agora é a vez dos comerciantes da feira livre do bairro Jequiezinho receberem as novas unidades. Na tarde desta sexta-feira, 26, cem comerciantes receberam as unidades de barracas padronizadas, que vão permitir a comercialização de produtos, de acordo com as normas sanitárias.

A readequação das feiras livres foi idealizada pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), com o propósito de transformar estes espaços em áreas dotadas de boas práticas de higiene e, respeitando as orientações de saúde, mantendo o distanciamento entre as barracas. Dessa forma, será garantida a regularidade do abastecimento e o consumo de alimentos saudáveis, mesmo diante do enfrentamento à Covid-19, e, também, garante a renda das famílias que vivem no campo. Informações e Foto: SECOM/PMJ

