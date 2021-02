Feirantes do CEAVIG pedem SOCORRO devido a roubos e furtos ocorridos diariamente

Comerciantes do Centro de Abastecimento Vicente Grilo, entraram em contato com a nossa redação, para falar dos rotineiros furtos e assaltos que tem acontecido ali. Segundo nos informaram, diariamente, elementos tem abordado pessoas em plena luz do dia, com faca em mãos anunciam o assalto e levam celular, produtos pessoais e até mercadorias dos feirantes são levados pelos bandidos.

No Centro de Abastecimento Vicente Grilo, tinha um posto policial, onde ficavam diariamente vários guardas municipais e dois policiais militares. E com a sua desativação, os bandidos estão deitando e rolando no CAVIG.

Os trabalhadores pedem para os comandantes da Guarda Municipal de Jequié, e ao comando da polícia militar do 19º BPM, que envie ao menos uma viatura durante o dia, e que coloque Guardas e policiais militares para fazerem constantes rondas pela feira.

