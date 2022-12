Férias — Três dicas para se divertir em família

Descansar na companhia da família ou de amigos é algo muito agradável! Com a proximidade do fim do ano, a contagem regressiva para colocar o pé na estrada já começou. Para muitos, apenas pesquisar fotos do próximo passeio já diminui o estresse. As crianças ficam ansiosas e não param de falar nisso. Então, finalmente, chega um dos dias mais aguardados do ano: ‘partiu férias’! Mas para aproveitar bem o tão esperado e merecido descanso, é preciso ir com calma e tomar alguns cuidados. Confira essas dicas para sua viagem e divirta-se com toda a família!

1. Faça uma programação equilibrada – Não leve uma rotina estressante para as férias. Reserve uma boa quantidade de tempo livre para fazer coisas não programadas. Um dos grandes benefícios disso é ter tempo para pensar e refletir sem a pressão de uma agenda apertada. Assim, você vai se sentir livre da correria imposta pelo relógio. Por isso, tente desacelerar de verdade!

2. Fortaleça a família – As férias oferecem aos pais a oportunidade de passarem tempo de qualidade com os filhos. Nem sempre as crianças levarão para a vida adulta a viagem ou o passeio mais incrível, e sim os momentos felizes em família. Os pais podem ajudar a construir boas lembranças por fazerem coisas simples, como brincar com massinha de modelar e cozinhar juntos.

3. Limite o uso de aparelhos eletrônicos – Celulares, tablets e os videogames desviam facilmente a atenção das crianças e dos adolescentes do que é mais importante. Assim, os pais podem limitar o tempo que os filhos passam usando esses aparelhos. No site JW.ORG, o artigo Por que é bom fazer atividades criativas? traz algumas dicas práticas para os pais. Para as crianças, a animação em vídeo Use bem o seu tempo mostra como o uso exagerado da tecnologia pode ser ruim.

Além dessas coisas, não descuidar da saúde (a pandemia ainda não acabou) e se prevenir contra a criminalidade são pontos que também merecem atenção. E é bom lembrar: tire tempo para apreciar a natureza e curtir uma boa leitura — hábitos muitas vezes esquecidos no nosso dia a dia corrido.

Algumas dessas dicas foram extraídas do site JW.ORG, que disponibiliza gratuitamente um ‘cardápio’ variado para leitura na hora do descanso. Com um bom planejamento, o período de lazer será melhor aproveitado por todos na família. Boas férias! Informações e Foto: PORTA-VOZ DAS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ

Comentários no Facebook:

Comentários