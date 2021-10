Festejos da Paróquia Nossa Senhora Aparecida se encerra hoje (12), com carreata em Jequié. Assista

A reportagem do Blog Jequié Urgente, esteve na noite de ontem (11), participando do penúltimo dia dos festejos de Nossa Senhora Aparecida. Conversamos com o casal festeiro e com o Padre Roberto, que é pároco já há quase 07 anos. No penúltimo dia de festejos, o projeto Arte Viva participou, com a apresentação das bailarinas e das crianças que tocam flauta. A Paróquia Nossa Senhora Aparecida, fica no Bairro da Cidade Nova em Jequié. ASSISTA AQUI

