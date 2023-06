Festival do Orgulho LGTTQIA+ acontece neste sábado na cidade de Maracás

Pelo segundo ano consecutivo a Largo promove, em Maracás, o Festival do Orgulho LGBTQIA+, um evento para celebrar a diversidade por meio da arte. Neste sábado (3), artistas da cidade sobem ao palco do Auditório Municipal Ivonete Dias com espetáculos de dança e teatro que prometem emocionar, fazer rir e, claro, provocar importantes reflexões sobre questões como respeito, acolhimento e as lutas e conquistas das pessoas LGBTQIA+. Já na abertura, uma surpresa musical dará o tom da noite, que terá ainda a apresentação da premiada peça Das ‘coisa’ dessa vida …”, espetáculo solo com Ricardo Fagundes.

O Festival faz parte da campanha que a empresa desenvolve anualmente no mês do Orgulho LGBTQIA+ e que este ano tem como tema Abraçar o plural é nosso compromisso. ”Este ano, ampliamos o festival trazendo também as artes plásticas que compõem o cenário das apresentações e a Feira da Diversidade. Outra ação importante que amplia nosso compromisso com a inclusão e com o desenvolvimento econômico da região é que as camisetas foram confeccionadas por costureiras do projeto social Mulheres Ativas, apoiado pela Largo”, explica a coordenadora de Comunicação, Natália Leoni.

”Desde 2020 a Largo realiza campanhas para celebrar o Orgulho LGBTQIA+ e para conscientizar o time e a comunidade sobre a importância de combater todas as formas de preconceito. Nosso compromisso é promover um ambiente seguro para que todas as pessoas se sintam livres para serem exatamente como elas são. Temos orgulho de abraçar o plural”, completa.

Espetáculos

Vencedores do Concurso Cultural 2023, os espetáculos de dança e teatro terão como cenários pinturas e grafites idealizados por Dell Pires e Suzana Fernanda, ambos artistas que desenvolvem juntos trabalhos com arte e cultura há mais de 10 anos em Maracás, vencedores do concurso na categoria. ”Acreditamos no potencial da cultura e das artes para sensibilizar a comunidade e principalmente a população LGBTQIA+. Queremos contribuir de forma criativa neste evento que celebra a diversidade”, dizem os artistas.

O espetáculo de dança propõe reflexões de temas fortes. ”Nosso foco é promover, através da dança, a prevenção da violência em função da orientação sexual e de gênero, contribuir no processo de alerta junto à sociedade civil e fomentar a discussão sobre diversidade”, diz o coreógrafo responsável pelo projeto Renato Franco.

Também com o propósito de fomentar reflexões, o espetáculo teatral ”Creme de la Creme: o melhor dos melhores!” promete levar ao palco muita diversão. A peça é de autoria de Jorge Spínola. ”A ideia é valer-se da estética teatral para abordar a complexidade da temática LGBTQIA+, como forma de sensibilizar, educar e trazer à tona as questões relacionadas à vida, à proteção e à construção de uma sociedade plural”, diz o autor.

Encerrando as apresentações artísticas, o público terá a oportunidade de conferir a premiada peça Das ‘coisa’ dessa vida …”. Em cena, o personagem Nalde (Ricardo Fagundes ) compartilha com o público suas histórias de dores e repressão, enquanto se arruma para uma performance, preparada para o ídolo que está para chegar. Após os espetáculos artistas e público se misturam para troca de ideias.

Mais inclusão

O Festival do Orgulho também está movimentando a economia local e gerando renda. A confecção de camisas do ‘Orgulho LGBTQIA+’ irá proporcionar, apenas com esse pedido, o incremento de 16% na renda mensal de 29 famílias de costureiras, no mês de maio/2023, devido à política de compras locais da Largo. Elas fazem parte de grupos de Corte e Costura, por meio de dois ateliês comunitários instalados na zona rural do município de Maracás, denominados de Pindoba (comunidade da Pindobeira) e SerrAmada (comunidade de Pé de Serra). Outra novidade deste ano, a Feira da Diversidade criará oportunidades para incrementar a venda de produtos locais. Informações e Foto: Darana RP

