Fiat Fiorino furtado há 15 anos é recuperado pela PRF na BR 116 em Jequié

Na tarde desta terça-feira (21), durante fiscalização ostensiva no KM 673 da BR- 116, trecho do município de Jequié (BA), agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordaram um veículo Fiat/Fiorino, ano/modelo 1995, com placas de Santo Estevão (BA), que estava estacionado às margens da rodovia..

Foram solicitados os documentos do veículo e do condutor, quando em uma verificação minuciosa no automóvel, os policiais notaram adulterações e após consulta detalhada ao sistema informatizado da PRF, os agentes federais observaram se tratar na realidade de um carro, com registro de furto datada de setembro/2005, na cidade de Salvador (BA).

Diante dos fatos, o motorista de 47 anos informou que adquiriu a Fiorino mediante negociação como o proprietário de uma mercearia na cidade de Jequié (BA) e pagou 3.000 reais pelo carro. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil local. Informações e Foto: PRF

