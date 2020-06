Fiat UNO roubado há mais de 25 anos é recuperado pela PRF na BR 116

Um automóvel Fiat/Uno S 1.5, ano/modelo 1992, com ocorrência de roubo registrada em março 1995, foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã de sexta-feira (26), em Rafael Jambeiro (BA). Um homem foi preso, por suspeita de receptação.

Equipe da PRF realizava fiscalização de combate a criminalidade da Operação Tamoio II no Km 483 da BR 116, quando abordou o Uno com placas de Sorocaba (SP). O veículo era conduzido por um homem de 37 anos.

Durante a fiscalização no veículo, os agentes solicitaram os documentos do condutor e do automóvel. Ao realizarem vistoria minuciosa no carro, os PRFs constataram indícios de adulterações nos elementos de identificação veicular e perceberam que o carro circulava com placas clonadas.

Após consulta ao sistema de dados, os agentes verificaram se tratar na realidade de um veículo roubado em março/1995, em Araraquara (SP). Essa modalidade de troca de placas é utilizada para tentar ‘burlar’ fiscalizações da polícia. Informações e Foto: PRF

