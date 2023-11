Filantrópicas comemoram incremento nos recursos do “Sua Nota é um Show de Solidariedade”

“Este recurso do Sua Nota é um Show chegou em boa hora”, comemora Joaquim Santana Filho, dirigente do Abrigo São Gabriel para Idosos de Deus. Segundo ele, o incremento no valor recebido por meio do programa a cada quatro meses vai ajudar na conclusão do projeto de segurança contra incêndio da unidade, que atende 55 idosos no bairro da Boa Viagem, em Salvador. O abrigo integra a lista de 555 instituições filantrópicas que participam do Sua Nota é um Show de Solidariedade, uma das vertentes do Programa de Educação Fiscal conduzido pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-Ba). O repasse às filantrópicas baianas cadastradas, que era de R$ 3 milhões, passou para R$ 5 milhões a partir do segundo quadrimestre deste ano.

A cota destinada a cada entidade é definida de acordo com o volume de notas fiscais compartilhadas com elas pelos participantes da campanha Nota Premiada Bahia (www.notapremiadabahia.ba.gov.br). As notas eletrônicas são compartilhadas pelos mais de 741 mil participantes inscritos na campanha, ao associarem o CPF a cada compra realizada. Ao mesmo tempo, estes cidadãos inscritos na Nota Premiada concorrem em sorteios mensais de premiações em dinheiro.

“Essa é a única verba oficial que o abrigo recebe. É de grande importância e, graças a Deus, a gente tem contado com o apoio de muitas pessoas que colocam o CPF na nota para ajudar nossa instituição”, conta Joaquim. Segundo ele, algumas escolas visitam o abrigo e a instituição aproveita a oportunidade para mostrar a importância de pedir a nota fiscal em cada compra. “Explicamos às crianças e adolescentes que até na compra de um picolé devemos pedir a nota e colocar o CPF, pois isso também ajuda o abrigo. Fazemos essa divulgação boca a boca”, destaca.

O recurso do Sua Nota é um Show de Solidariedade geralmente é utilizado na manutenção do abrigo, na realização de pequenas reformas e no pagamento dos encargos dos 30 profissionais que trabalham na entidade. Nesta etapa do programa, 261.404 notas fiscais foram compartilhadas com o abrigo, que recebeu um prêmio de R$ 61,2 mil. O valor representa um incremento de 65,23% em relação ao período anterior.

Martagão Gesteira

Na área de saúde, o Hospital Martagão Gesteira conta com a ajuda constante de um grupo de cerca de 20 voluntários que atuam na prospecção de novos apoiadores, promovendo campanhas internas e externas de adesão à Nota Premiada Bahia em locais como metrô, Estação da Lapa e escolas. A unidade de saúde, referência no atendimento pediátrico de alta complexidade pelo SUS na Bahia, tem o voluntariado como um dos seus alicerces. A cultura da solidariedade sempre esteve presente na instituição, que recebe mais de 80 mil pacientes por ano, realizando mais de 500 mil atendimentos, com destaque para áreas de alta complexidade, como oncologia, cardiologia e neurologia.

O superintendente geral da Liga Álvaro Bahia (mantenedora do Martagão), Carlos Emanuel Melo, explica que o Sua Nota é um Show é uma das formas do Hospital obter recursos para manter o funcionamento da unidade. “A Sefaz foi muito feliz quando percebeu que as instituições filantrópicas podem contribuir no papel de educação do público, estimulando a população a pedir a nota fiscal. E, para nós, o programa é muito importante porque entra na nossa expectativa de receita”.

Os recursos do Sua Nota é um Show de Solidariedade têm sido empregados na aquisição de equipamentos para melhorar a estrutura de Tecnologia da Informação do Hospital, na aquisição de medicamentos especiais, sobretudo de oncologia, e no pagamento de contas de água e energia. Os R$ 290,9 mil recebidos nesta etapa deverão ser utilizados na compra de alguns móveis para a área de assistência. O Martagão também conseguiu aumentar a quantidade de notas fiscais, de 1.398.500 para 1.518.918, fazendo jus a um prêmio de R$ 290,9 mil. Este valor é 66,63% maior que a etapa anterior.

Nacci

Outra instituição beneficiada pelo Sua Nota é um Show de Solidariedade é o Núcleo de Apoio ao Combate do Câncer Infantil (Nacci), que funciona no bairro da Saúde, em Salvador, e atende crianças e adolescentes com câncer, garantindo hospedagem e alimentação, principalmente para pacientes que chegam do interior do Estado. Nesta etapa, a entidade recebeu R$ 56,3 mil, valor 66,86% maior que o do quadrimestre anterior.

O dirigente da entidade, Clayton Oliveira, tem planos de ampliar a casa com ajuda do prêmio recebido. “O valor que para alguém pode parecer pouco, para nós é muito importante”, conta ele, destacando que os recursos do programa já contribuíram para a reforma de quartos utilizados por pacientes transplantados de medula óssea, realização de reparos na cozinha e na lavanderia e na instalação de iluminação adequada com lâmpadas que consomem menos energia. Informações e Foto: Ascom/Imprensa/Sefaz-Ba

Comentários no Facebook:

Comentários