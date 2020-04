Filas gigantescas nas agências Bancárias em Jequié assustam. Veja fotos

Em época de pandemia o que vemos na cidade de Jequié é um total desrespeito ao distanciamento social, como medida de segurança para as pessoas. Em uma rápida passagem na manhã de hoje (30), podemos observar centenas de pessoas aglomeradas nas agências bancárias da cidade.

Na agência da Caixa na rua Colombo de Novaes, uma gigantesca fila dobrava o quarteirão e seguia até a avenida Rio Branco, na Agência do banco Bradesco não era diferente, pessoas formavam uma fila tanto na avenida Alves Pereira, quanto na rua 21 de Abril. banco Itaú e banco do Brasil, as filas acabavam se encontrando, ainda era a fila que as pessoas estavam mais afastadas uma das outras. E na outra agência da Caixa na rua Felix Gaspar, a fila ia até a Rua Costa Brito.

Em todas as agências a aglomeração de pessoas era pior na porta de entrada dos bancos, onde um funcionário tentava organizar a situação e não deixar que muitas pessoas adentra-sem nas agências de uma só vez. As pessoas que estão nas filas, realmente não respeitam o distanciamento um do outro e os bancos não tem funcionários para “tentar” afastar as pessoas a uma distância segura uma das outras.

Perguntar não ofende: Será que a prefeitura ou vigilância sanitária não poderia tentar fiscalizar essa situação? Recentemente um comerciante foi parar na delegacia, por que estava vendendo máscara na porta da empresa, que diga-se de passagem, estava fechada. Fotos: Jequié Urgente

