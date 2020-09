Filho de vítima de acidente na BR 330 procura nossa redação. Assista a entrevista

Na manhã de ontem (31), o jovem Renan Santos Silva, ele que mora em Itagí e estava em um veículo Fiat Strada que no último dia 21.09.2019 se envolveu em um acidente que culminou com a morte do seu pai José Santos da Silva (Pelé). Na entrevista, o filho da vítima fala sobre o andamento do processo, movido pela família da vítima. ASSISTA:

