Filho sonha em conhecer seu pai que supostamente mora em Jequié

Na manhã de hoje (18), um jovem bastante de nome JUCA e bastante conhecido na cidade de Iguaí. Entrou em contato com a nossa redação, com o sonho de conhecer o seu suposto pai, que segundo ele, era residente aqui na cidade de Jequié, no bairro Jequiezinho. Segundo o jovem, o nome do seu suposto Pai, se chama OSIAS, tem entre 75 e 85 anos, e teve um relacionamento rápido com sua Mãe de nome MARLUCIA. O suposto pai de nome OSIAS, tinha uma roça na cidade de Jaguaquara.

Mesmo com as poucas informações que o jovem tem, ainda leva consigo a esperança de alguém se identificar com o relato e entrar em contato com ele. O número para contato é, 73 98180 – 3680.

