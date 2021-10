Filhos querem realizar sonho e encontrar pai que possivelmente esteja em Maracás ou Jequié

Fernando Vieira dos Santos e sua Irmã Talita Viera dos Santos, entraram em contato com o Jequié Urgente, pois ambos tem um grande sonho. Conhecer seu pai, o qual eles sabem muito pouco. As poucas informações que eles tem do seu pai é que se chama JORGE, nome dos seus avós são José e Etelvina. Segundo informações dos filhos, sua mãe de nome Alaíde Vieira dos Santos, teve um relacionamento com Jorge entre os anos de 1987 à 1989, onde ela teve o casal de filhos e moravam no Posto Manoel Antônio em Jequié, e posteriormente foram morar na cidade de Maracás. Se alguém tem um familiar ou conhece ou se identificar com a história desses jovens que moram em São Paulo e Rio de Janeiro respectivamente. Entrem em contato pelo telefone: 11 96513-2445. O Blog Jequié Urgente, torce para que o jovem casal de irmãos, realizem o sonho e consigam encontrar seu pai ou algum familiar.

