Final de Semana com 3 homicídios em Jequié

O final de semana em Jequié foi marcado por violência e 3 pessoas mortas. Um jovem de 17 anos foi morto a tiros no Bairro Jequiezinho. Enquanto a polícia estava no local, um outro jovem também de 17 anos foi alvejado com disparos de Arma de fogo na cabeça e foi socorrido até a emergência do Hospital Prado Valadares. Irailton Rodrigues, também foi vítima de arma de fogo e morreu no quintal de uma residência tamém no Jequiezinho. Na madrugada de sábado um mulher foi encontrada morta em um sofá, com vários tiros no rosto e pescoço. Ela foi identificada como Leiliane Machado. A polícia civil já está investigando todos os casos.

