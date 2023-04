Final de semana violento em Jequié: 07 corpos deram entrada no IML

05 Homicídios, 01 acidente automobilístico e 01atropelamento. Esse foi o balanço feito no final de semana em Jequié e região. Na cidade de Itiruçu, uma mulher foi executada a tiros dentro de uma residência onde duas outras pessoas ficaram feridas. Na cidade de Iramaia, um homem de 60 anos acabou perdendo o controle da sua motocicleta, caiu e acabou não resistindo aos ferimentos. no Bairro do KM 04 em Jequié, um homem acabou morrendo atropelado por um caminhão que trafegava na BR 116. Bairro do KM 03 também em Jequié, no final de semana, 03 pessoas foram mortas a tiros. 01 Auto de resistência foi registrado na cidade de Apuarema, onde um homem trocou tiros com a CIPE-CENTRAL.

